Адвокат семьи пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом: Мы не согласны с мерой пресечения. Видео © LIFE

Адвокат семьи пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом Андрей Князев рассказал, что родственники женщины не согласны с мерой пресечения пранкеру, избранной судом.

"С мерой пресечения в виде запрета на определённые действия мы не согласны. У нас очень много вопросов к следствию, тому материалу, что был собран и предоставлен", — сказал юрист.

Князев отметил, что был удивлён тем фактом, что по уголовному делу больше нет потерпевших, несмотря на то что в аварии было повреждено четыре машины. По его словам, говорить о качественном следствии пока нельзя.

Юрист подчеркнул, что человек должен понести ответственность за то, что совершил. Он поделился, что за свою практику впервые видит такое количество нарушений ПДД.

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