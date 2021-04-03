Адвокат семьи пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом: Мы не согласны с мерой пресечения
Юрист отметил, что также есть вопросы к следствию.
Скриншот © LIFE
Адвокат семьи пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом: Мы не согласны с мерой пресечения. Видео © LIFE
Адвокат семьи пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом Андрей Князев рассказал, что родственники женщины не согласны с мерой пресечения пранкеру, избранной судом.
"С мерой пресечения в виде запрета на определённые действия мы не согласны. У нас очень много вопросов к следствию, тому материалу, что был собран и предоставлен", — сказал юрист.
Князев отметил, что был удивлён тем фактом, что по уголовному делу больше нет потерпевших, несмотря на то что в аварии было повреждено четыре машины. По его словам, говорить о качественном следствии пока нельзя.
Юрист подчеркнул, что человек должен понести ответственность за то, что совершил. Он поделился, что за свою практику впервые видит такое количество нарушений ПДД.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
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В первых показаниях Эдвард Бил заявил, что якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила. 3 апреля, появившись на заседании суда, Бил дал понять адвокатам, что дела у него идут не очень.
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