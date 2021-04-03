Дикие танцы и песни Моргенштерна: в Харькове молодёжь наплевала на карантин и закатила вечеринку — видео
Ни о каком соблюдении безопасной дистанции речи не шло.
В Харькове молодёжь закатила вечеринку во время карантина. Видео © Телеграм-канал "Труха Харьков"
В украинском Харькове молодые люди устроили шумную вечеринку, несмотря на недавнее усиление в городе карантинных мер. В частности, массовые мероприятия всё ещё находятся под запретом. Видеозаписи с весёлой тусовки появились в телеграм-канале "Труха Харьков".
На кадрах видно, что толпы молодых людей собрались на одной из центральных площадей города. Кто-то общался со сверстниками, а другие устроили танцы. Всё это сопровождалось песнями любимца подростков Моргенштерна. Однако в репертуаре у харьковских школьников ещё числится песня "Это Кавказ" Шамхана Далдаева.
В соцсетях начали активно обсуждать прошедшую вечеринку, учитывая сложившуюся ситуацию с ковидом. "Вот реально — испанский стыд", "Школы-то закрыты", "Жесть якась", "Мамкины Моргенштерны", — написали в комментариях подписчики канала.
Ранее Лайф писал, что губернатор и мэр Херсона устроили шумную вечеринку для элиты. Социальная дистанция и масочный режим на мероприятии не соблюдались. Перед сидящими у сцены гостями выступали девушки в нижнем белье.
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