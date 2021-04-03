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Санду — о поставке "Спутника V" в Молдавию: Важнее, чем "политические интерпретации"

Президент подчеркнула, что её главной заботой является спасение жизни сограждан.

3 апреля 2021, 12:41

Майя Санду. Фото © ТАСС / ЕРА / IAN LANGSDON

Для Майи Санду поставка российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Молдавию важнее, чем "политические интерпретации". Об этом глава республики заявила в интервью румынскому порталу G4Media.

Так, на вопрос журналистов, не допускает ли она, что просьба о поставке "Спутника V" может быть "интерпретирована политически как колебание Кишинёва между Востоком и Западом", Санду ответила, что её главной заботой является спасение жизни своих граждан.

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"Молдова должна спасать жизнь своих граждан. Это моя главная забота. В республике есть граждане, желающие сделать прививку вакциной "Спутник V". Было бы хорошо обеспечить всем гражданам возможность выбора из нескольких типов вакцин, но самое главное — это получить доступ к вакцине. Нам нужно убедить как можно больше граждан пройти вакцинацию. Это главный приоритет", — сказала президент Молдавии.

Недавно Лайф сообщал, что Молдавия вводит режим ЧП по всей стране из-за коронавируса с 1 апреля. Ранее президент Молдавии Майя Санду обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от ковида "Спутник V".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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