Санду — о поставке "Спутника V" в Молдавию: Важнее, чем "политические интерпретации"

Для Майи Санду поставка российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Молдавию важнее, чем "политические интерпретации". Об этом глава республики заявила в интервью румынскому порталу G4Media.

Так, на вопрос журналистов, не допускает ли она, что просьба о поставке "Спутника V" может быть "интерпретирована политически как колебание Кишинёва между Востоком и Западом", Санду ответила, что её главной заботой является спасение жизни своих граждан.

"Молдова должна спасать жизнь своих граждан. Это моя главная забота. В республике есть граждане, желающие сделать прививку вакциной "Спутник V". Было бы хорошо обеспечить всем гражданам возможность выбора из нескольких типов вакцин, но самое главное — это получить доступ к вакцине. Нам нужно убедить как можно больше граждан пройти вакцинацию. Это главный приоритет", — сказала президент Молдавии.

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