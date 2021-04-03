Курц заявил, что "Спутник V" ускорит иммунизацию австрийцев

Использование российской антиковидной вакцины "Спутник V" поможет увеличить темп вакцинации в Австрии, что значительно ускорит иммунизацию населения. Об этом заявил канцлер республики Себастьян Курц.

"В следующие 100 дней у нас будет возможность предложить по меньшей мере первую прививку каждому, кто желает привиться. Если мы применим "Спутник", мы сможем даже ускорить это", — рассказал канцлер в видеообращении по случаю пасхальных праздников.

Также Курц отметил, что в апреле прививку смогут получить австрийцы старше 65 лет, в мае — старше 50 лет, а в июне — остальные возрастные группы. По словам политика, это позволит снизить к лету нагрузку на медиков и снять ряд ограничений.

Ранее Себастьян Курц заявил о намерении закупить 1 млн доз вакцины "Спутник V". Отмечается, что сейчас идут переговоры о поставках вакцины тремя траншами — в апреле, мае и июне 2021 года. Также австрийский канцлер призвал власти ЕС как можно скорее дать допуск российскому препарату.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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