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Витамины в мусорную корзину: доктор Мясников раскрыл главную ошибку в приготовлении картофеля

Речь идёт об избавлении от микроэлементов.

3 апреля 2021, 11:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире известной программы о здоровье на телеканале "Россия-1" указал на главную ошибку в приготовлении картофеля. Доктор считает лучшим способом термической обработки этого растения запекание, причём без добавления масла. А главное — делать это необходимо без очищения клубня от кожуры. Именно в ней содержатся все полезные для человека вещества: витамин С, калий, фосфор, магний и кальций, поделился медик.

"Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой", — обратился к аудитории доктор Мясников.

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Авторы
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