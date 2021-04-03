Витамины в мусорную корзину: доктор Мясников раскрыл главную ошибку в приготовлении картофеля
Речь идёт об избавлении от микроэлементов.
Фото © Pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире известной программы о здоровье на телеканале "Россия-1" указал на главную ошибку в приготовлении картофеля. Доктор считает лучшим способом термической обработки этого растения запекание, причём без добавления масла. А главное — делать это необходимо без очищения клубня от кожуры. Именно в ней содержатся все полезные для человека вещества: витамин С, калий, фосфор, магний и кальций, поделился медик.
"Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой", — обратился к аудитории доктор Мясников.
Ранее доктор Мясников назвал восемь худших последствий гипертонии. В том числе это инфаркт и инсульт.
Выбор редакции
Доктор Мясников озвучил восемь худших последствий гипертонии
Росстат зафиксировал подорожание картофеля и моркови более чем на треть
В "Яндексе" и Mail.ru опровергли сообщения о передаче данных пользователей предустановленным софтом
Суд не стал арестовывать блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы
Гараничев на финише опередил соперников и выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
Комментариев: 0