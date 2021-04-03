Витамины в мусорную корзину: доктор Мясников раскрыл главную ошибку в приготовлении картофеля

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире известной программы о здоровье на телеканале "Россия-1" указал на главную ошибку в приготовлении картофеля. Доктор считает лучшим способом термической обработки этого растения запекание, причём без добавления масла. А главное — делать это необходимо без очищения клубня от кожуры. Именно в ней содержатся все полезные для человека вещества: витамин С, калий, фосфор, магний и кальций, поделился медик.