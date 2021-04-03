Доктор Мясников озвучил восемь худших последствий гипертонии
В частности, речь идёт об инфаркте либо инсульте.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал восемь заболеваний, к которым может привести гипертония. По его словам, сейчас ненормальными считаются уже показатели давления 130/90.
В эфире телеканала "Россия-1" медик отметил, что гипертония может привести к инфаркту или инсульту, а также повышает риск развития сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. Как уточнил Мясников, высокое давление также может вызвать мерцательную аритмию, которая, в свою очередь, нередко увеличивает риск тромбообразования и ишемического инсульта. Помимо этого гипертония вызывает ишемическую кардиомиопатию, эректильную дисфункцию и почечную недостаточность.
Врач подчеркнул, что проблема с лечением гипертонии заключается в том, что пациенты не ощущают высокого давления. Для предотвращения очень тяжёлых последствий необходимо не игнорировать болезнь и правильно её лечить.
"Человек не лечит гипертонию, у него могут быть проблемы, равно как и лечит, но не теми лекарствами. Если у вас неконтролируемое давление, значит, вы или принимаете не те лекарства, или не в той дозе, или не в той комбинации, или не в то время", — заметил Мясников.
Ранее он также заявил, что вирус папилломы человека может спровоцировать развитие онкологии.
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