Центральной России пообещали "хорошее, апрельское" тепло и солнце

Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели ожидает достаточно приятная и солнечная погода. Температура воздуха днём может подняться до 13 градусов с отметкой плюс. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Сложная погода осталась в конце рабочей недели, в выходные начинается постепенное улучшение. В воскресенье солнце уже будет светить в течение половины суток. Хорошее, тёплое, апрельское. В понедельник будет повышение температуры до 8–10 градусов тепла, а к среде она вырастет уже до 13 градусов", — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Первая половина следующей недели прогнозируется без осадков, однако температура ночью будет отрицательной до вторника включительно.

Как сообщалось ранее, средняя температура воздуха по России в 2020 году оказалась на 3,2 градуса выше обычной.

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