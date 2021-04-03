Центральной России пообещали "хорошее, апрельское" тепло и солнце
Осадков в начале следующей рабочей недели не предвидится.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели ожидает достаточно приятная и солнечная погода. Температура воздуха днём может подняться до 13 градусов с отметкой плюс. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Сложная погода осталась в конце рабочей недели, в выходные начинается постепенное улучшение. В воскресенье солнце уже будет светить в течение половины суток. Хорошее, тёплое, апрельское. В понедельник будет повышение температуры до 8–10 градусов тепла, а к среде она вырастет уже до 13 градусов", — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.
Первая половина следующей недели прогнозируется без осадков, однако температура ночью будет отрицательной до вторника включительно.
Как сообщалось ранее, средняя температура воздуха по России в 2020 году оказалась на 3,2 градуса выше обычной.
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