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Bloomberg: Экономика России начала восстанавливаться

Агентство отмечает, что РФ меньше других стран пострадала от связанного с пандемией кризиса.

3 апреля 2021, 00:40

Фото © Getty Images

Российская экономика после рецессии на фоне начала пандемии перешла к восстановлению. Этому способствовало решение не вводить в стране повторный общенациональный карантин. Об этом пишет Bloomberg.

Как признаёт в своём материале агентство, российская экономика меньше других пострадала от пандемии из-за более мягких коронавирусных ограничений. Ситуация сказалась лишь на инфляции, её спровоцировал мировой рост цен на продукты, а затем снижающийся курс рубля. Именно это, как пишет Bloomberg, и побудило Банк России перейти впервые с 2018 года к повышению ключевой ставки.

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Уровень падения российской экономики в 2020 году в агентстве называют "удивительно небольшим", её восстановление набирает темпы, и это сопровождается вакцинацией населения от коронавируса, растущими ценами на нефть. Хотя отмечается, что пандемия ещё никуда не ушла — она по-прежнему представляет угрозу.

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Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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