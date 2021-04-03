Bloomberg: Экономика России начала восстанавливаться

Российская экономика после рецессии на фоне начала пандемии перешла к восстановлению. Этому способствовало решение не вводить в стране повторный общенациональный карантин. Об этом пишет Bloomberg.

Как признаёт в своём материале агентство, российская экономика меньше других пострадала от пандемии из-за более мягких коронавирусных ограничений. Ситуация сказалась лишь на инфляции, её спровоцировал мировой рост цен на продукты, а затем снижающийся курс рубля. Именно это, как пишет Bloomberg, и побудило Банк России перейти впервые с 2018 года к повышению ключевой ставки.

Уровень падения российской экономики в 2020 году в агентстве называют "удивительно небольшим", её восстановление набирает темпы, и это сопровождается вакцинацией населения от коронавируса, растущими ценами на нефть. Хотя отмечается, что пандемия ещё никуда не ушла — она по-прежнему представляет угрозу.

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