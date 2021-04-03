Какие требования сотрудников ДПС незаконны: юрист дал пояснения
К примеру, это призыв оплатить штраф на месте или подвезти коллегу.
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При общении с сотрудниками ГИБДД в спорных случаях нужно вести диалог. Не будет лишним уточнить у стража порядка, законны ли его требования. Такой простой совет дал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
"По возможности следует зафиксировать аудио- или видеозаписью происходящее, не отказывая в исполнении требования сотрудника полиции. И уже после всего произошедшего обратиться к адвокату для оценки инцидента с юридической точки зрения и определения целесообразности обжалования действий сотрудников полиции", — отметил Миронов в беседе с агентством "Прайм".
Юрист добавил, что требования инспектора ГИБДД не всегда могут быть законными. Например, оплатить штраф на месте или отвезти закончившего смену коллегу по определённому адресу абсолютно незаконно. Но возникают и спорные ситуации. В таком случае водитель может уточнить, на каких именно нормах основано то или иное требование стража порядка.
"Инспектор автодорожной службы вправе попросить водителя открыть багажник и заглянуть туда с его согласия, но если согласия нет, то визуальный осмотр преобразуется в досмотр в присутствии понятых. Но это действие уже не визуальное и по сути своей похожее на обыск", — привёл ещё один пример Миронов.
Напомним, что с 1 апреля введены новые правила сдачи на водительские права. Вместо "площадки" экзаменуемый будет управлять автомобилем в условиях реального дорожного движения. Это коснётся будущих водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. А вот для мотоциклов правила экзамена не изменятся.
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