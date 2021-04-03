Российские банки предложили пачкать деньги для их защиты от кражи

Российские банки предложили способ, который может помочь им защититься от злоумышленников, ворующих и вскрывающих устройства для самоинкассации. Такие аппараты в последнее время становятся популярны у предпринимателей. В автоматические депозитные машины, как считают банки, можно устанавливать капсулы со специальной несмываемой краской. В случае кражи аппарата и попытки его взломать капсула взорвётся и испачкает купюры.

О таком предложении банков пишут "Известия". Комментируя инициативу, в Центробанке отметили, что окрашенные денежные банкноты станут неплатёжеспособными, обменять их уже не получится.

Проблема хищения устройств самоинкассации объясняется в том числе их небольшим весом — он зачастую не превышает 40 килограммов, и преступники предпочитают не вскрывать устройства на месте, а уносить с собой. В некоторых российских банках подчеркнули, что используют для защиты другие технические средства.

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