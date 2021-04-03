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Категорий: 18

После прививки вакциной AstraZeneca во Франции умерло два человека

Препарат спровоцировал у них развитие тромбоза.

3 апреля 2021, 00:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Во Франции после прививки вакциной AstraZeneca умерло два человека. У них развился тромбоз, что и послужило причиной смерти. Как сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств, локализация тромбоза была нетипичной.

В отчёте компании говорится, что с 19 по 25 марта в стране выявлено три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два случая закончились смертью.

"Речь идёт об атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции", — сказано в докладе.

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Ранее в докладе британского Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщалось о том, что в Великобритании выявлено уже 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок антиковидной вакциной AstraZeneca.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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