После прививки вакциной AstraZeneca во Франции умерло два человека
Препарат спровоцировал у них развитие тромбоза.
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Во Франции после прививки вакциной AstraZeneca умерло два человека. У них развился тромбоз, что и послужило причиной смерти. Как сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств, локализация тромбоза была нетипичной.
В отчёте компании говорится, что с 19 по 25 марта в стране выявлено три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два случая закончились смертью.
"Речь идёт об атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции", — сказано в докладе.
Ранее в докладе британского Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщалось о том, что в Великобритании выявлено уже 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок антиковидной вакциной AstraZeneca.
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