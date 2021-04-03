Ученики "попали": автоэксперты предупредили о сложности сдачи экзамена на права по новым правилам

Сдать экзамен на получение водительских прав стало намного сложнее после внесения изменений в регламент с 1 апреля. Так, вероятность ошибки для потенциальных водителей сейчас резко выросла, причём некоторые не могут пройти даже упражнения на автодроме. Об этом Ura.ru рассказал преподаватель автошколы и автоюрист Юрий Панченко.

Напомним, с 1 апреля в России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права. Главным нововведением стала отмена "площадки" и её объединение с городом. Также поменялись и некоторые проверочные задания.

"Я общаюсь с руководством автошкол по всей России. По сообщениям от тех, кто 1–2 апреля уже сдавал, с автодрома без ошибок фактически никто не уехал. То есть сдать по новым правилам нереально. Что будет дальше, предсказать сложно", — отметил Панченко.

Эксперт указал, что экзамен по парковке задним ходом стал сложнее даже для опытных водителей. Он также предположил, что из-за нововведений может увеличиться число ДТП. Это произойдёт в связи с тем, что из-за длительного обучения новички на дорогах будут чувствовать себя излишне уверенно, однако, чтобы справиться с аварийными ситуациями, им попросту не хватит опыта, уточнил автоюрист.

Кроме того, сложности с экзаменом могут возникнуть у тех, кто учился водить только на одном маршруте. Как объяснил координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов, теперь инспекторы ГИБДД могут выбирать любой маршрут во время экзамена, а это значит, что будущему автомобилисту предстоит ориентироваться в незнакомой для него дорожной обстановке.

"Раньше инструкторы натаскивали водителей на особенности конкретных дорог, а сейчас инспектор может поехать любым произвольным маршрутом. Тогда те ученики, которые ездили по конкретным маршрутам и с автошколой, и с инструктором, "попали". Автошколы уже меняют обучение под новые стандарты и делают больший упор на практику", — сказал Шкуматов.

А ранее юрист объяснил, какие требования сотрудников ДПС незаконны. В этом списке — призыв оплатить штраф на месте или подвезти коллегу.

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