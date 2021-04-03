Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в США

Ранее Лайф рассказывал, что 2 апреля около 20:00 мск правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия из-за "внешней угрозы". Работающих в нём людей призывали найти укрытие. Затем оказалось, что виной всему неизвестный, который протаранил контрольно-пропускной пункт. Он сначала сбил стражей порядка, а потом пошёл с ножом добивать их. Один полицейский смог выстрелить. Нападавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Один из правоохранителей умер в госпитале.