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Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в США

Правоохранители отмечают, что опасности для населения нет.

3 апреля 2021, 12:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Три человека погибли в результате стрельбы в городе Уилмингтон в американском штате Северная Каролина. Ещё четверо получили ранения, сообщил глава полиции города Донни Уильямс местному телеканалу WECT.

"В доме проходила вечеринка. По меньшей мере семеро находившихся там получили огнестрельные ранения, трое [из них] скончались", — отметил Уильямс.

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Причины произошедшего пока не установлены. Полицейские не считают, что для общественности существует опасность.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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