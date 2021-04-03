Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в США
Правоохранители отмечают, что опасности для населения нет.
Фото © Pixabay
Три человека погибли в результате стрельбы в городе Уилмингтон в американском штате Северная Каролина. Ещё четверо получили ранения, сообщил глава полиции города Донни Уильямс местному телеканалу WECT.
"В доме проходила вечеринка. По меньшей мере семеро находившихся там получили огнестрельные ранения, трое [из них] скончались", — отметил Уильямс.
Причины произошедшего пока не установлены. Полицейские не считают, что для общественности существует опасность.
Ранее Лайф рассказывал, что 2 апреля около 20:00 мск правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия из-за "внешней угрозы". Работающих в нём людей призывали найти укрытие. Затем оказалось, что виной всему неизвестный, который протаранил контрольно-пропускной пункт. Он сначала сбил стражей порядка, а потом пошёл с ножом добивать их. Один полицейский смог выстрелить. Нападавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Один из правоохранителей умер в госпитале.
Выбор редакции
Обвинённый в изнасиловании и каннибализме Арми Хаммер лишился роли в бродвейской постановке
Житель Киева расстрелял охранника магазина за замечание об отсутствии маски
На окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок
"Возможно всё!" Спортсмен-экстремал из Твери первым в мире пересёк Байкал на велосипеде
"Последний секс был в 2003 году": Маша Малиновская откровенно рассказала об одиночестве
Комментариев: 0