"Вызовы растут": Глава Минобороны ФРГ заявила о влиянии действий России на Европу
По её словам, Берлин должен вкладывать больше средств в оборону.
Фото © Pixabay
Из-за действий России растут вызовы для европейского региона, под угрозой находится в том числе и Германия. Такое мнение высказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учётом поведения России", — сказала она в интервью RND.
По словам Крамп-Карренбауэр, Германия не в последнюю очередь находится в центре атак, которые могут быть связаны с РФ. При этом конкретных примеров и подтверждений своей точки зрения министр не привела.
Глава ведомства также заметила, что власти ФРГ должны больше средств вкладывать в оборону и отталкиваться от своих интересов, а не для "услуги США".
Ранее главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель дал оценку России в международной политике, назвав её "опасным соседом".
Лента новостей
Выбор редакции
"Были неудачи": Президент Германии назвал ошибки, допущенные во время пандемии
Ученики "попали": автоэксперты предупредили о сложности сдачи экзамена на права по новым правилам
Санду — о поставке "Спутника V" в Молдавию: Важнее, чем "политические интерпретации"
"Возможно всё!" Спортсмен-экстремал из Твери первым в мире пересёк Байкал на велосипеде
"Последний секс был в 2003 году": Маша Малиновская откровенно рассказала об одиночестве
Комментариев: 0