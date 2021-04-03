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"Вызовы растут": Глава Минобороны ФРГ заявила о влиянии действий России на Европу

По её словам, Берлин должен вкладывать больше средств в оборону.

3 апреля 2021, 12:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из-за действий России растут вызовы для европейского региона, под угрозой находится в том числе и Германия. Такое мнение высказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учётом поведения России", — сказала она в интервью RND.

По словам Крамп-Карренбауэр, Германия не в последнюю очередь находится в центре атак, которые могут быть связаны с РФ. При этом конкретных примеров и подтверждений своей точки зрения министр не привела.

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Глава ведомства также заметила, что власти ФРГ должны больше средств вкладывать в оборону и отталкиваться от своих интересов, а не для "услуги США".

Ранее главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель дал оценку России в международной политике, назвав её "опасным соседом".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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