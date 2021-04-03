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Суд не стал арестовывать блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы

Пранкеру запретили покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

3 апреля 2021, 11:51

Фото © LIFE

Блогеру Эдварду Билу избрали меру пресечения по делу о резонансном ДТП в Москве. Видео © LIFE

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу по делу о резонансном ДТП в центре столицы. Пранкеру запретили совершать определённые действия, арестовывать его не стали.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Билю (настоящая фамилия блогера — Прим. Лайфа) меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 1 июня", — сказали в суде.

Пранкеру, спровоцировавшему массовое ДТП 1 апреля, до лета запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками уголовного судопроизводства без письменного согласия следователя, посылать и получать почтово-телеграфные отправления, использовать без письменного разрешения следователя телефон и интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи, полицейских, сотрудников аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователем, юристом и контролирующим органом. Кроме того, Эдварду Билу нельзя находиться в местах проведения массовых мероприятий, участвовать в них, управлять машиной и другими транспортными средствами.

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Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.

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В первых показаниях Эдвард Бил заявил, что якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.

3 апреля, появившись на заседании суда, Бил дал понять адвокатам, что дела у него идут не очень.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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