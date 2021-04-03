"Привычные дела нужно оставить на Земле": Космонавт Анна Кикина рассказала о нюансах профессии

Единственная девушка в российском отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина рассказала, что в детстве не мечтала полететь в космос, но смогла стать профессионалом. О том, какие усилия ей пришлось приложить во время подготовки и как близкие относятся к этой профессии, она поделилась в беседе с телеканалом "360".

Кикина отметила, что в космосе нет разделения по половому признаку: женщины выполняют свою программу в той же степени, что и мужчины. И те и другие должны успешно сдавать экзамены, иметь соответствующие высоким требованиям теоретические знания, регулярно тренироваться, оттачивая приобретённые навыки и отрабатывая новые. По словам Анны, кроме психологического освидетельствования и экзамена на профпригодность кандидаты в космонавты должны продемонстрировать хорошо развитые физические качества — выносливость, скорость, ловкость и координацию.

Особое внимание уделяется вестибулярной устойчивости, поскольку невесомость возникает на орбите и сопровождает экипаж на протяжении всего полёта, человек находится в непривычном для него состоянии. Специально для тренировки этого качества существуют различные приспособления, например кресло ускорения Кориолиса, которое вращается вокруг продольной оси.

"Процесс прохождения отбора в отряд космонавтов довольно изнурительный. Он требует от тебя максимальной собранности, внимательности, концентрации, сосредоточения всех твоих сил. Ты должен показать всё лучшее, что у тебя есть, на каждом из этапов", — подчеркнула Кикина.

Она также рассказала, что муж уважает её профессию и выбор, поддерживает на этом пути. Анна отмечает, что не думает о разлуке в полёте с точки зрения томительных ожиданий, ведь время будет заполнено работой. Разлука с близкими — нюанс профессии, добавила она.

Кикина подчеркнула, что идти в космонавты нужно, если к этому есть интерес, однако добавила, что привычные дела придётся оставить на Земле, а также необходимо осознать, что в космос экипаж отправляется на долгий срок, и быть к этому готовым.

"Прежде всего нужно осознавать, что в космосе многие привычные в жизни на Земле дела придётся оставить, перестроиться и жить в новых удивительных условиях вместе с другими членами экипажа", — отметила она.

Анна призналась, что в детстве не мечтала стать космонавтом, однако ей удалось стать профессионалом. Она подчеркнула, что без усилий не получится достичь результатов. И важно с раннего возраста хорошо учиться в школе, а затем получить высшее образование, желательно техническое или лётное. Кроме того, необходимо следить за физической формой и заниматься спортом.

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