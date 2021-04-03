"Возможно всё!" Спортсмен-экстремал из Твери первым в мире пересёк Байкал на велосипеде

Спортсмен-экстремал из Твери пересёк Байкал на велосипеде. Видео © LIFE

24-летний спортсмен-экстремал Иракли Удзилаури из Твери первым в мире пересёк озеро Байкал с севера на юг на трековом велосипеде. За десять дней парень в одиночку проехал 900 километров от Северобайкальска до Слюдянки.

Уникальный заезд Иракли начал утром 19 марта, а 29-го числа он добрался уже до конечной цели. Свои приключения парень сопровождал фотографиями и видеороликами, которые публиковал на странице в "Инстаграме".

Удзилаури надеется, что его одиночный маршрут по Байкалу станет мировым рекордом, поскольку именно он первым отправился в подобное путешествие. Кстати, для поездки парень выбрал лёгкий спортивный велосипед fixed gear. Особенность этого транспорта в том, что во время езды на нём педали крутятся постоянно, кроме того, можно ехать как вперёд, так и назад.

"Горите своими идеями, горите мечтами. Нет никаких правил, абсолютно. Неважно, какой у тебя социальный статус, гендерная принадлежность, возраст или ресурсы. Сбывается всё, что вы искренне желаете. Я — наглядный пример", — сообщил Иракли после окончания путешествия.

Добавим, что за плечами у молодого человека восхождения на Эльбрус, ультрамарафоны, множество походов, а также поездки автостопом. Например, в 2019 году Иракли пробежал 105 километров за 14 часов 48 минут. А в 2020-м он проехал на трековом велосипеде от Петербурга до Твери за 49 часов. И это далеко неполный список приключений молодого человека.

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