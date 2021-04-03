На окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок

Управление Народной милиции ДНР сообщило, что в результате обстрела окраины Донецка погиб ребёнок, а также пострадала женщина.

Отмечается, что обстрел был совершён с помощью беспилотника, который сбросил взрывное устройство на посёлок Александровское. Оно упало во дворе жилого дома, где как раз находились женщина и мальчик.

"В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребёнок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Народная милиция ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что Украина продолжает нарушать режим прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.

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