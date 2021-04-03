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На окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок

В момент происшествия он находился во дворе жилого дома.

3 апреля 2021, 13:25
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/1862594893909759/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Управление Народной милиции ДНР сообщило, что в результате обстрела окраины Донецка погиб ребёнок, а также пострадала женщина.

Отмечается, что обстрел был совершён с помощью беспилотника, который сбросил взрывное устройство на посёлок Александровское. Оно упало во дворе жилого дома, где как раз находились женщина и мальчик.

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"В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребёнок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Народная милиция ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что Украина продолжает нарушать режим прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.

Боевые радикалы: ВСУ готовят карателей для атаки на Донбасс

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Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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