На окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок
В момент происшествия он находился во дворе жилого дома.
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Управление Народной милиции ДНР сообщило, что в результате обстрела окраины Донецка погиб ребёнок, а также пострадала женщина.
Отмечается, что обстрел был совершён с помощью беспилотника, который сбросил взрывное устройство на посёлок Александровское. Оно упало во дворе жилого дома, где как раз находились женщина и мальчик.
"В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребёнок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Народная милиция ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что Украина продолжает нарушать режим прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.
Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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