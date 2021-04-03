"Это же кошка обыкновенная": Житель Башкирии завёл у себя на участке африканского львёнка

В Башкирии мужчина завёл у себя на участке собственного львёнка. © LIFE

Житель Башкирии Флюр Муллаянов завёл у себя на участке африканского льва. Сейчас Султану всего десять месяцев — по львиным меркам это мало. Животное очень игриво.

Как рассказал Лайфу хозяин животного, он с семьёй отдыхал у друга, тот спросил, что же подарить на день рождения сыну Алмазу.

"Мы по гороскопу все львы, он как раз зоопарк держит. Ушёл на улицу, приходит и [приносит] маленького месячного котёнка", — сказал Муллаянов.

Животное сначала поселили дома, однако, когда оно начало расти, в закрытом помещении стало уже тесно — лев стал драть диваны. Тогда Флюр сделал для питомца отдельный вольер с несколькими "комнатами".

По словам хозяина, хоть он и не является дрессировщиком, но очень любит животных. При этом всё же немного воспитать своего "котёнка" Муллаянову удалось: слово "нельзя" животное понимает сразу.

"Это же кошка обыкновенная, старший кот", — с улыбкой признался Флюр.

Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани курица стала мамой для семерых беспризорных котят.

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