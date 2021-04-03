Обогнал бы даже Болта: страус Моисей из Челябинского зоопарка учится играть в футбол — видео
Навыки перспективного игрока оценил спортивный тренер.
Страус Моисей из Челябинского зоопарка учится играть в футбол. Видео © LIFE
В Челябинском зоопарке появился новый перспективный футболист, который уже сегодня может составить конкуренцию профессиональным спортсменам. Им оказался страус Моисей. Животное уже провело первую тренировку и показало впечатляющие результаты.
"Решили совместить приятное с полезным, поэтому на поле наш футболист Моисей попытался продемонстрировать свои спортивные навыки. Для оценки был приглашён спортивный тренер", — рассказала организатор экскурсий Елена Кобрак.
Спортивный тренер Максим Хасанов по достоинству оценил навыки Моисея, заметив, что начинающие футболисты часто обладают ярко выраженным характером и по-своему злы.
Моисей мог бы стать первоклассным нападающим, ведь страусы способны развить скорость до 80 километров в час. Для сравнения: быстрейшим футболистом является Ашраф Хакими из мюнхенской "Баварии", разогнавшийся в матче до 36,51 км/ч. А быстрейший легкоатлет планеты Усэйн Болт на Олимпиаде в Пекине в финале показал скорость 43,9 км/ч. Однако страус предпочитает играть в защите, останавливая соперника.
Моисей уже обзавёлся собственными фанатками. Несколько куриц подготовили специальную форму и плакаты и встретили своего героя на тренировке.
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