Во Франции восьмилетний ребёнок нашёл в саду гранату времён Первой мировой
Несмотря на свой возраст, мальчик сообразил, что нужно отойти подальше от странного предмета.
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В коммуне Тассен-ла-Деми-Люн (недалеко от французского Лиона) восьмилетий ребёнок нашёл в своём саду гранату времён Первой мировой войны. Обезвреживать её прибыли сапёры. Об этом сообщает газета Le Progres.
Как пишет издание, мальчик играл со своими братьями, когда вдруг обнаружил в земле гранату.
"Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов", — пояснил отец мальчика.
Газета уточняет, что до прибытия команды сапёров был оцеплен периметр в несколько десятков метров. В результате гранату вывезли с территории из соображений безопасности.
Специалисты констатировали, что это действительно граната времён Первой мировой, однако, по их предположению, в саду она, вероятно, оказалась при возведении насыпи.
Ранее Лайф писал, что во французском городе Лион эвакуировали тысячи жителей квартала Вэз в связи с обнаружением там авиабомбы времён Второй мировой войны. Даже после извлечения взрывателя снаряд мог представлять опасность.
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