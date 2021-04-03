"Увидела, что пальца нет совсем": Жертва "азиатского маньяка" требует с него миллион на протез

Жертва "азиатского маньяка" требует с него миллион на протез. Видео © LIFE

Жительница Екатеринбурга Гуля Белек чудом осталась жива после нападения на неё "азиатского маньяка" Ивана Ильина. Прозвали парня так за увлечение японской культурой, а также фильмами с жёсткими сценами пыток над девушками с азиатской внешностью. 19-летняя пострадавшая закрыла голову рукой и смогла спастись, однако лишилась одного пальца.

"Прошла половину арки и ощутила на себе удары сзади по голове. Левая рука автоматически поднялась, потому что в правой был пакет. Получила ещё два удара по руке, и начала выезжать машина. Я ничего в этот момент не понимала, думала: "Ударили и ударили, испугались машины и убежали", — рассказала девушка.

Однако, когда она начала махать спасителям, увидела, что среднего пальца просто нет, а мизинец держится только на коже.

Задержать маньяка удалось спустя неделю. На суде он признался, что намеренно охотился за девушками с азиатской внешностью. Правоохранителям удалось установить ещё один случай нападения, произошедший осенью прошлого года. Тогда Ильин напал на уроженку Киргизии, нанеся ей прямо в подъезде удары ножом в спину и живот. Девушка выжила, но осталась инвалидом. Следователи считают, что "азиатский маньяк" может быть причастен и к другим тяжким преступлениям.

Сейчас девушка хочет взыскать с нападавшего миллион рублей на протез, но опасается, что его признают невменяемым. Тогда получить деньги с парня станет невозможно. Адвокат девушки также рассказал, что родители пострадавшего ждут результатов психолого-психиатрической экспертизы своего сына.

Поэтому Гуля попросила неравнодушных помочь ей со сбором средств. Узнать, как сделать это, можно на её странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Лайф сообщал, что в Ярославле возбудили дело по факту нападения с ножом на студента.

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