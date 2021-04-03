Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Одессе радикалы забросали фаерами Генконсульство России — видео

Всё это происходит на глазах у полицейских, которые никак не препятствовали происходящему.

3 апреля 2021, 16:11

В Одессе радикалы забросали фаерами Генконсульство России. Видео © Одесса как она есть

В Одессе украинские радикалы устроили пикет у здания Генконсульства России. Видеоролик с места инцидента появился в соцсетях. По данным местных пабликов, всё действие разворачивалось на глазах у правоохранителей. Впрочем, те никак не пытались помешать протестующим.

Отмечается, что поводом для пикета стала эскалация конфликта в Донбассе. Кроме того, участники протеста требуют ужесточить санкции против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Взрывы петард и выбитые окна: националисты устроили беспорядки у офиса Зеленского — видео

Взрывы петард и выбитые окна: националисты устроили беспорядки у офиса Зеленского — видео

А ранее в центре Киева радикалы избили музыканта за песни Моргенштерна. Отморозки пообещали парню отрезать пальцы, если концерт повторится.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1