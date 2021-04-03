В Одессе радикалы забросали фаерами Генконсульство России. Видео © Одесса как она есть

В Одессе украинские радикалы устроили пикет у здания Генконсульства России. Видеоролик с места инцидента появился в соцсетях. По данным местных пабликов, всё действие разворачивалось на глазах у правоохранителей. Впрочем, те никак не пытались помешать протестующим.

Отмечается, что поводом для пикета стала эскалация конфликта в Донбассе. Кроме того, участники протеста требуют ужесточить санкции против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

А ранее в центре Киева радикалы избили музыканта за песни Моргенштерна. Отморозки пообещали парню отрезать пальцы, если концерт повторится.

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