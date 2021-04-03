Таможенники пресекли ввоз 150 кг гашиша в Россию под видом оливок

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки, Псковская область, на границе с Латвией российские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 150 килограммов гашиша. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы России.







Спецоперацию провели сотрудники подразделений по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Таможенники остановили для проверки грузовое транспортное средство, в котором, согласно сопроводительным документам, перевозились оливки испанского производства. В ходе контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что топливный бак автомобиля оборудован тайником", — сказано в сообщении.

В ведомстве указали, что при вскрытии внутри бака было обнаружено 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что в свёртках находился гашиш общей массой более 150 килограммов. По факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере в отношении двух граждан РФ возбудили уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что под Рязанью силовики накрыли лабораторию с наркотиками на 560 миллионов рублей. Их изготавливали в одной из местных деревень в кустарных условиях.

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