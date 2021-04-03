В Якутии вихрь разрушил копию корабля из вселенной "Звёздных войн" — видео
Создатели пообещали восстановить уникальный арт-объект.
В Якутии разбилась копия корабля из вселенной "Звёздных войн". Видео © Соцсети
В якутском парке "Урдэл" потерпел крушение макет космического корабля из сериала "Мандалорец", который входит во вселенную "Звёздных войн". Летательный аппарат длиной 14 метров и шириной 10 метров развалился на куски из-за сильного ветра. Видео с места событий появилось в соцсетях.
"Удар был такой силы, что корабль разбился. Скорее всего, мы будем восстанавливать его полностью. К счастью, людей рядом не было, никто не пострадал", — рассказал ТАСС создатель корабля Айаал Фёдоров.
Напомним, в начале марта в якутском парке "Урдэл" установили макет космического корабля из "Мандалорца". Предполагалось, что он превратится в местную достопримечательность. Идея воссоздать летательный аппарат у пятерых якутских энтузиастов появилась ещё в 2019 году, когда вышел первый сезон сериала, но тогда команде не хватило средств, а затем началась пандемия коронавируса.
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