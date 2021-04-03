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"Это одно и то же": Мясников опроверг мифы о вреде дешёвых аналогов лекарств

И объяснил, зачем врачи часто выписывают их пациентам.

3 апреля 2021, 15:31
<p>Кадр из видео YouTube /<a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Россия-1"</a></p>

Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что бюджетные аналоги лекарственных средств проходят похожие клинические испытания, что и дорогие оригиналы, и негативных эффектов от их применения опасаться не стоит.

"Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Доктор уточнил, что по определению такие препараты "одно и то же".

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По его словам, врачи часто выписывают пациентам именно дженереки, чтобы те точно приобрели их и принимали, не отказываясь от лечения из-за дороговизны препаратов.

Ранее Александр Мясников перечислил восемь худших последствий гипертонии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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