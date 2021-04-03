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Как родные и друзья Анастасии Заворотнюк поздравили её с юбилеем

Самой известной няне страны исполнилось 50 лет.

3 апреля 2021, 15:16
<p>Фото © ТАСС / Тараканов Вадим</p>

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

В последнее время актриса перестала появляться на публике и пропала из соцсетей. Несмотря на это, поклонники, родные и коллеги Заворотнюк поздравили её с 50-летним юбилеем.

"С днём рождения, моя самая любимая мамочка. Ты мой самый яркий свет", — трогательно поздравила актрису дочь Анна.

Фото © instagram.com/anna_zavorotnyuk

Фото © instagram.com/anna_zavorotnyuk

К поздравлениям присоединились и поклонники "прекрасной няни", пожелав ей скорого выздоровления и возвращения на сцену.

Известная советская и российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева тоже присоединилась к поздравлениям коллеги. В беседе с РИА ФАН она призналась, что Заворотнюк всегда занимает место в её сердце.

"Хочу поздравить Настю с днём рождения и сказать, что она всегда в моём сердце. Я люблю бесконечно и её, и всю её семью. И желаю всего самого наилучшего", — поделилась Ольга Прокофьева.

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В день 50-летия канал НТВ приготовил для артистки сюрприз — на экраны выйдет премьера сериала "Каспий 24", снятый в 2017 году. В нём Заворотнюк сыграла главную роль.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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