Как родные и друзья Анастасии Заворотнюк поздравили её с юбилеем

В последнее время актриса перестала появляться на публике и пропала из соцсетей. Несмотря на это, поклонники, родные и коллеги Заворотнюк поздравили её с 50-летним юбилеем.

"С днём рождения, моя самая любимая мамочка. Ты мой самый яркий свет", — трогательно поздравила актрису дочь Анна.

К поздравлениям присоединились и поклонники "прекрасной няни", пожелав ей скорого выздоровления и возвращения на сцену.

Известная советская и российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева тоже присоединилась к поздравлениям коллеги. В беседе с РИА ФАН она призналась, что Заворотнюк всегда занимает место в её сердце.

"Хочу поздравить Настю с днём рождения и сказать, что она всегда в моём сердце. Я люблю бесконечно и её, и всю её семью. И желаю всего самого наилучшего", — поделилась Ольга Прокофьева.

В день 50-летия канал НТВ приготовил для артистки сюрприз — на экраны выйдет премьера сериала "Каспий 24", снятый в 2017 году. В нём Заворотнюк сыграла главную роль.

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