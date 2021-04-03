В Саратове неизвестный из машины бросил в группу пикетчиков страйкбольную гранату — видео

В Саратове неизвестный из машины бросил в группу людей страйкбольную гранату. Видео © Соцсети

В Саратове неизвестный бросил из окна машины на улицу предмет, похожий на страйкбольную гранату. Инцидент произошёл у офиса управляющей компании "Красная", сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"3 апреля в дневное время у помещения управляющей компании в сторону находящейся там группы людей был брошен предмет, от которого произошёл хлопок. На место происшествия выехали представители Прокуратуры Ленинского района города Саратова и органов полиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители устанавливают лиц, причастных к произошедшему. Также будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы.

Согласно распространённой в соцсетях информации, люди пришли к офису УК с плакатами, так как стало известно, что депутат областной думы Николай Бондаренко якобы использует компанию для обогащения. Однако, как рассказал Лайфу сам парламентарий, он уже несколько лет не имеет к УК никакого отношения.

"Я не работаю и учредителем не являюсь. <...> На сайте старая информация, ещё 2017 года, когда я там работал — четыре года назад. Я когда-то был директором, но я уже давным-давно не директор, не учредитель", — пояснил Бондаренко.

Ранее Лайф рассказывал, что художница-пенсионерка из Смоленска вынуждена спать под полиэтиленом из-за протекающей крыши дома. Добиться капитального ремонта 83-летней женщине помогли общественники.

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