Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В мире впервые родился ребёнок с тремя пенисами

Установить причину аномалии доктора не смогли.

3 апреля 2021, 15:06

Фото © Pixabay

В Ираке зафиксировали уникальную патологию — там на свет появился новорождённый с тремя пенисами. Об этом сообщается в журнале International Journal of Surgery Case Reports.

Событие произошло в городе Дахук на севере страны. Родители думали, что у малыша опухоль, и обратились в больницу. Врачи обследовали мальчика и обнаружили два "лишних" пениса, которые располагались чуть ниже мошонки и не были функциональными. Медики решили удалить органы.

Мама готовилась к идеальным родам, но лицо младенца заставило её забыть обо всём и смеяться до слёз

Мама готовилась к идеальным родам, но лицо младенца заставило её забыть обо всём и смеяться до слёз

Следующий осмотр был проведён через год после операции. Никаких отклонений зафиксировано не было. Однако установить причину этой аномалии медики не смогли, ведь версии о наркотиках, употреблённых матерью во время беременности, или схожих мутациях у родственников ребёнка не подтвердились.

Отмечается, что в мире у одного из пяти-шести миллионов новорождённых бывают аномалии в виде двух пенисов, однако трёх врачи ещё не встречали до случая с иракским малышом.

Ранее Лайф рассказывал, почему шведские учёные призывают не рожать.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1