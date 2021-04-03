В мире впервые родился ребёнок с тремя пенисами
Установить причину аномалии доктора не смогли.
Фото © Pixabay
В Ираке зафиксировали уникальную патологию — там на свет появился новорождённый с тремя пенисами. Об этом сообщается в журнале International Journal of Surgery Case Reports.
Событие произошло в городе Дахук на севере страны. Родители думали, что у малыша опухоль, и обратились в больницу. Врачи обследовали мальчика и обнаружили два "лишних" пениса, которые располагались чуть ниже мошонки и не были функциональными. Медики решили удалить органы.
Следующий осмотр был проведён через год после операции. Никаких отклонений зафиксировано не было. Однако установить причину этой аномалии медики не смогли, ведь версии о наркотиках, употреблённых матерью во время беременности, или схожих мутациях у родственников ребёнка не подтвердились.
Отмечается, что в мире у одного из пяти-шести миллионов новорождённых бывают аномалии в виде двух пенисов, однако трёх врачи ещё не встречали до случая с иракским малышом.
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