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Мама готовилась к идеальным родам, но лицо младенца заставило её забыть обо всём и смеяться до слёз

Малышка приготовила для мамы неожиданный сюрприз.

27 марта 2021, 10:00

Фото © Facebook / Stacey Leeming

Стейси Лиминг из Ланкашира, Англия, родила уже троих детей путём кесарева сечения. И когда многодетная мама готовилась к последним, четвёртым родам, она решила, что всё должно наконец пройти идеально. Женщина попросила сделать ей макияж, накрасила ногти розовым цветом, так как ждала девочку, а фоном поставила нежные треки Ланы Дель Рей.

Фото © Facebook / Stacey Leeming

Фото © Facebook / Stacey Leeming

Но у новорождённой малышки Джерси были свои планы на этот торжественный момент. Когда она только-только увидела этот свет, то состроила такое лицо, что рассмешила и маму, и медперсонал до слёз. Девочка выглядела такой расстроенной и недовольной, словно понимала, что ничего хорошего впереди её не ждёт.

Выражение лица у Джерси было такое, будто она знала, что ковид не за горами, она видела его на горизонте

Стейси Лиминг

Фото © Facebook / Stacey Leeming

Фото © Facebook / Stacey Leeming

С тех пор прошло больше двух лет, но, по словам Стейси, Джерси ничуть не изменила своего мнения, пишет The Sun. Она осталась всё такой же "ворчливой", но прекрасной малышкой.

Муж отправил счастливое фото жены из родильной палаты, но одна деталь заставила краснеть всю семью

Муж отправил счастливое фото жены из родильной палаты, но одна деталь заставила краснеть всю семью

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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