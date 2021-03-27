Мама готовилась к идеальным родам, но лицо младенца заставило её забыть обо всём и смеяться до слёз

Стейси Лиминг из Ланкашира, Англия, родила уже троих детей путём кесарева сечения. И когда многодетная мама готовилась к последним, четвёртым родам, она решила, что всё должно наконец пройти идеально. Женщина попросила сделать ей макияж, накрасила ногти розовым цветом, так как ждала девочку, а фоном поставила нежные треки Ланы Дель Рей.

Фото © Facebook / Stacey Leeming

Но у новорождённой малышки Джерси были свои планы на этот торжественный момент. Когда она только-только увидела этот свет, то состроила такое лицо, что рассмешила и маму, и медперсонал до слёз. Девочка выглядела такой расстроенной и недовольной, словно понимала, что ничего хорошего впереди её не ждёт.

Выражение лица у Джерси было такое, будто она знала, что ковид не за горами, она видела его на горизонте Стейси Лиминг

Фото © Facebook / Stacey Leeming

С тех пор прошло больше двух лет, но, по словам Стейси, Джерси ничуть не изменила своего мнения, пишет The Sun. Она осталась всё такой же "ворчливой", но прекрасной малышкой.

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