В Ростовской области горе-мать держала дочь на привязи и морила голодом

В Ростовской области полиция разыскивает женщину, которая, согласно размещённой в соцсетях информации, держала свою восьмилетнюю дочь на привязи дома в Новошахтинске, морила её голодом и не давала воды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УМВД России по региону.

Об ужасной истории стало известно после публикации в группе "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте". Сообщается, что девочку спасла знакомая, которая пришла к семье в гости. Она освободила малышку, дала ей воды, а также вызвала скорую помощь и полицию. Также отмечается, что ребёнок от голода начал жевать одеяло.

Сейчас девочка находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. А правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают местонахождение нерадивой матери.

Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярском крае мать жестоко избивала и морила голодом годовалого сына-инвалида. Малыш в своём возрасте весил всего семь килограммов.

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