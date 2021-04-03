Под Псковом вандалы осквернили памятник героям-десантникам
Правоохранители пока устанавливают личности злоумышленников.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области проводит проверку по факту осквернения памятника десантникам шестой роты в городе Острове. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"2 апреля 2021 года неизвестные вандалы осквернили памятник героям шестой роты, где установлены бюсты в честь троих военнослужащих-островичей, геройски погибших во время боестолкновения с незаконными вооружёнными формированиями", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вандалы развернули стоящие на постаментах бюсты героев в другую сторону. По факту случившегося СК организовал проверку. На данный момент устанавливаются личности злоумышленников и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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