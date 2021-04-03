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Под Псковом вандалы осквернили памятник героям-десантникам

Личности злоумышленников пока не установлены.

3 апреля 2021, 14:29
<p>Фото © <a href="https://pskov.sledcom.ru/news/item/1554088/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Псковской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Псковской области

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области проводит проверку по факту осквернения памятника десантникам шестой роты в городе Острове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"2 апреля 2021 года неизвестные вандалы осквернили памятник героям шестой роты, где установлены бюсты в честь троих военнослужащих-островичей, геройски погибших во время боестолкновения с незаконными вооружёнными формированиями", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что вандалы развернули стоящие на постаментах бюсты героев в другую сторону. По факту случившегося СК организовал проверку. На данный момент устанавливаются личности злоумышленников и выясняются все обстоятельства произошедшего.

А ранее Лайф писал, что под Воронежом блондинка в мини-юбке устроила пляски на мемориале с Вечным огнём. Личность дамы удалось быстро установить. Как позже выяснилось, ей требуется специализированная помощь медиков.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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