Военный эксперт объяснил слова министра обороны Германии о влиянии действий России на Европу

Заявление главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о поведении России, которое приводит к "росту вызовов" для Европы, необходимо для увеличения расходов на оборону. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

"В самом заявлении содержится ответ, что оно появилось именно для того, чтобы обосновать траты и увеличение военных расходов", — приводит его слова RT.

Леонков заметил, что оправдать отсутствие реальных угроз можно только с помощью устрашения, ведь чем сильнее угроза, тем больше денег нужно для защиты.

По мнению эксперта, Россия никому не угрожает и старается вести достаточно открытую политику, однако любое движение в стране, будь это военные учения или испытания нового оружия, Западом сразу относится к категории угроз.

Ранее главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель дал оценку России в международной политике, назвав её "опасным соседом".

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