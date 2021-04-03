Гигантская пробка из судов в Суэцком канале полностью ликвидирована
Навигация в водной артерии вернулась в обычный режим.
Фото © ТАСС / EPA
Все 422 судна, застрявшие в пробке из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, успешно прошли через Суэцкий канал. Об этом заявил глава управления канала Усама Рабиа.
"Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал", — сообщил он.
Рабиа отметил, что ликвидация последствий происшествия выполнена в рекордные сроки и является достижением сотрудников канала. На данный момент навигация в регионе вернулась в обычный режим.
Напомним, контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
Лента новостей
Очевидец — о поведении Эдварда Била сразу после резонансного ДТП: Подходил к людям и предлагал помощь
сегодня в 14:07
Обогнал бы даже Болта: страус Моисей из Челябинского зоопарка учится играть в футбол — видео
сегодня в 13:57
Рекрутеры назвали вакансии в России с зарплатой 500 тысяч рублей
сегодня в 13:52
Выбор редакции
Администрация Суэцкого канала подсчитала убытки из-за гигантского контейнеровоза
Дефицит кофе, нефти и секс-игрушек: сколько мир потерял из-за "пробки" в Суэцком канале
В США нашли племянников Гитлера, которым власти до сих пор выплачивают компенсации
В Ростовской области горе-мать держала дочь на привязи и морила голодом
Под Псковом вандалы осквернили памятник героям-десантникам
Комментариев: 0