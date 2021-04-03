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Гигантская пробка из судов в Суэцком канале полностью ликвидирована

Навигация в водной артерии вернулась в обычный режим.

3 апреля 2021, 14:09
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Все 422 судна, застрявшие в пробке из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, успешно прошли через Суэцкий канал. Об этом заявил глава управления канала Усама Рабиа.

"Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал", — сообщил он.

Нефть подорожала на 5% из-за застрявшего в Суэцком канале гигантского контейнеровоза

Нефть подорожала на 5% из-за застрявшего в Суэцком канале гигантского контейнеровоза

Рабиа отметил, что ликвидация последствий происшествия выполнена в рекордные сроки и является достижением сотрудников канала. На данный момент навигация в регионе вернулась в обычный режим.

Напомним, контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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