В США нашли племянников Гитлера, которым власти до сих пор выплачивают компенсации

В США нашли племянников Гитлера, которым власти страны до сих пор выплачивают компенсации. Видео © Телеканал "Звезда"

После Второй мировой войны в США устремились многие уцелевшие нацисты. В Штатах им дали убежище и даже выплачивали пособия. Российской журналистке Яне Малдер удалось разыскать в Нью-Йорке потомков Гитлера, передаёт телеканал "Звезда".

Как известно, в апреле 1946 года несколько кварталов района Риджвуд на окраине Нью-Йорка стали новым домом для более чем 1000 нацистских учёных. Уже тогда в Европе их считали преступниками и планировали повесить, однако правительство США в ходе секретной операции Overcast вывезло их в дальний конец Бруклина, чтобы впоследствии сделать главным оружием американцев в холодной войне с СССР. Так, "золотые мозги" Третьего рейха, как их называли американские власти, после Второй мировой разработали для США почти всю ракетную промышленность. А отцом американской космической программы стал немец Вернер фон Браун, как раз переправленный в Штаты из нацистской Германии. В итоге его потомки, как и потомки тысяч нацистских преступников, до сих пор живут в США.

По информации телеканала, американские журналисты буквально охотятся за последними прямыми потомками Гитлера. О том, что трое его внучатых племянников проживают на Лонг-Айленде, стало известно ещё 15 лет назад. Но осложняло поиски то, что их отец Алоис — брат Адольфа — сменил фамилию на похожую — Хиллер. Как оказалось, последние родственники Гитлера сейчас обитают в скромном деревянном доме в двух часах езды от Манхэттена. Вместе с тем в глаза бросаются нетипично высокий забор по периметру и несколько камер видеонаблюдения. Также отмечается, что из-за повышенного интереса к своей семье племянники фюрера Александр, Брайан и Луис начали писать биографию.

Из исторических архивов Яна Малдер узнала, что эти трое мужчин являются наследниками сына сводного брата Адольфа Гитлера — Уильяма и они действительно последние потомки фюрера на сегодня. Их соседи также отметили, что до российских журналистов в этот район Лонг-Айленда в 2018 году успели наведаться лишь журналисты немецкого издания Bild. Тогда один из внучатых племянников Адольфа, 71-летний Александр, рассказал, что является фанатом Ангелы Меркель и не одобряет политику Дональда Трампа, хотя он и его братья поддерживают республиканцев. После короткого диалога мужчина закрыл дверь.

Как уточняет "Звезда", Гитлеры, как и сотни им подобных, уже давно являются гражданами США: они ходят на выборы, платят налоги и получают государственную поддержку. В то же время к некоторым из них даже у американского правительства могут появиться вопросы, если удастся доказать причастность бывших нацистов к преступлениям времён Второй мировой.

Так, в феврале этого года Штаты выслали на историческую родину 95-летнего Фридриха Карла Бергера, который в 1943 году был охранником в концлагере под Гамбургом, причём сам Бергер подтвердил эти сведения американским следователям. Было установлено, что Бергер, который в течение 60 лет прятался в США, помогал охранять заключённых Нойенгамме. На глазах у мужчины погибло как минимум 70 человек. Однако позднее немецкие власти расследование закрыли.

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