Орден за расстрел деревни: как в НКВД отомстили хатынским карателям

Это военное преступление до сих пор считается одним из самых страшных и таинственных в истории. Часть данных по расстрелам в Хатыни засекречена до сих пор, однако именно это преступление Гитлер считал "элементом устрашения" непокорных народов и превратил в главное "достижение" карательных отрядов.

Головная боль

Фото © ТАСС / АP

В 1943 году немецкое наступление на СССР начало заметно буксовать. Помимо наступления Красной армии гитлеровские войска столкнулись с жесточайшей подрывной работой на захваченных территориях. Партизаны, особенно на украинском и белорусском направлениях, регулярно отправляли на тот свет лучшие офицерские кадры рейха. В Белоруссии страх на гитлеровских солдат наводили "неуловимые мстители" — члены партизанского отряда "дяди Васи" (Василия Воронянского).

Рано утром 22 марта отряд "дяди Васи" устроил налёт на одно из гитлеровских подразделений, занявших Логойский район Белоруссии. Партизаны из засады расстреляли пятерых солдат 201-й немецкой охранной дивизии. Помимо двух рядовых в перестрелке погиб известный немецкий легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1936 года по толканию ядра и унтер-офицер вермахта Ханс Вёльке. Уже через час о гибели подразделения с "любимчиком Гитлера" доложили командующему группой армий "Центр" генералу фон Боку. Не дожидаясь яростных проклятий фюрера, фон Бок приказал разобраться с теми, кто причастен к убийству военных.

На службе у дьявола

Однако сами гитлеровцы, несмотря на прямой приказ, в историю с наказанием за расстрел Вёльке ввязываться не стали. Всю работу за них по собственному желанию сделали местные коллаборационисты под командованием Василия Мелешко. Не дожидаясь распоряжений от новых хозяев, Мелешко с пособниками на месте расстрелял 26 женщин, работавших на лесопилке, через которую проходили партизаны. Закончив с расстрелом, оставшихся в живых женщин группа Мелешко отправила в ближайшую деревню. Командир коллаборационистов поспешил связаться с командованием и доложил, что партизаны не могли уйти далеко. Утром следующего дня к ближайшей деревне прибыли карательные отряды, главной задачей которых были поиск и уничтожение партизан. Попутно с этим было решено наказать местных за помощь партизанам.

Первыми у деревни Хатынь 23 марта оказались каратели из 36-й добровольческой дивизии СС "Дирлевангер" и предатели из 118-го полицейского батальона — бывшие советские военнопленные, перешедшие на сторону врага, набравшие себе в помощники местных националистов. Командовал ими Григорий Васюра — старший лейтенант Красной армии и военный во втором поколении, попавший во время войны в плен и перешедший на сторону врага.

Григорий Васюра. Фото © Wikipedia

По прибытии каратели начали пытать местных жителей, включая женщин, детей и стариков, истязать и расстреливать после допросов. "Следствие" по нападению на Вёльке каратели Васюры вели с помощью винтовочных штыков, огнемётов и гранат, которые привязывали прямо к шее безоружных крестьян. Через несколько часов пыток каратели поняли, что акция устрашения не работает, и начали сгонять всех, кто попадался под руку, в огромный сарай. После того как здание забилось под завязку, его подожгли из огнемётов.

В страшном пожаре горели старики, женщины и дети, а их крики, по воспоминаниям переживших трагедию крестьян, казалось, были слышны за несколько километров. Гитлеровские команды, оцепившие здание, не пускали к нему людей и периодически стреляли в безоружных, пока коллаборационисты "дожигали" своих бывших соседей. Всего в пожаре погибло 150 человек, 75 из которых были подростками в возрасте до 16 лет.

Страшилка Гитлера и наказание для нацистов

Фото © ТАСС / AP

Хатынь стала не единственной деревней, которую сожгли нацисты и их пособники. Всего за годы войны с лица земли вместе с жителями исчезло почти 700 деревень, а общее число жертв до сих пор не поддаётся официальному подсчёту. Однако именно Хатынь превратилась в инструмент для устрашения гражданских. С подачи шефа пропаганды рейха Йозефа Геббельса о Хатыни напечатали специальные листовки, в которых на хорошем русском языке и в деталях сообщалось, что ждёт тех, кто сочувствует партизанам. Эти бумажки раздавались во всех оккупированных деревнях советских республик вплоть до освобождения Белоруссии и Украины Красной армией.

Однако укрыться от мести карателям не удалось. Большую часть пособников СС и штурмовиков зондеркоманд партизаны "дяди Васи" и другие подпольщики уничтожили ещё до прихода советских войск. Остальных участников хатынского сожжения и расстрела крестьян контрразведка вылавливала уже после войны.

Могли сбежать

Командиры карателей — Василий Мелешко и Григорий Васюра — едва не избежали расплаты за пособничество врагу. Старший лейтенант Красной армии Мелешко после войны даже смог пройти все проверки контрразведки и восстановился в звании. Позднее участвовал в операциях по "наведению порядка" на освобождённых территориях и в 1945 году был уволен в запас, после чего подался в сельское хозяйство — стал агрономом. Ещё через четыре года его арестовали, и дело о коллаборационизме внезапно оказалось в руках офицеров госбезопасности.

Григорий Васюра. Фото © Wikipedia

На суде Мелешко признался, что сотрудничал с нацистами, но своё участие в сожжении Хатыни скрыл. За "труды" на благо рейха командир группы карателей получил 25 лет тюрьмы, однако был амнистирован в 1955 году. В 1974 году он даже стал одним из лучших агрономов, его фотографию в красивом костюме опубликовали в газете. Тут-то про него и вспомнили бывшие односельчане, которые сразу сообщили о "подвигах" Мелешко куда следует. Через неделю после ареста по приговору трибунала Мелешко расстреляли.

Григорию Васюре везло чуть дольше. Как и Мелешко, он скрыл своё участие в сожжении Хатыни и в 1952 году по приговору суда получил лишь 25 лет тюрьмы, как и многие военнопленные. Но на свободе бывший каратель оказался уже через три года — освободиться досрочно помогла амнистия. Как и Мелешко, Григорий Васюра стал заниматься сельским хозяйством. Сгубили бывшего карателя тщеславие и наглость — в 1985 году в честь 40-летия Победы ставший членом КПСС каратель потребовал себе орден Великой Отечественной войны. Поиски в архивах привели офицеров НКВД к железным доказательствам виновности Васюры, и 2 октября 1987 года, когда против него были собраны не только свидетельские показания, но и некоторые записи из немецких военных документов, бывшего пособника нацистов расстреляли. Мелешко и Васюра стали не единственными, кого органы госбезопасности уничтожили за пособничество врагу. Всего по делу о расстрелах в Хатыни проходило около 250 человек.

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