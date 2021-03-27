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Категорий: 18

Орден за расстрел деревни: как в НКВД отомстили хатынским карателям

27 марта 2021, 21:40

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Это военное преступление до сих пор считается одним из самых страшных и таинственных в истории. Часть данных по расстрелам в Хатыни засекречена до сих пор, однако именно это преступление Гитлер считал "элементом устрашения" непокорных народов и превратил в главное "достижение" карательных отрядов.

Головная боль

Фото © ТАСС / АP

Фото © ТАСС / АP

В 1943 году немецкое наступление на СССР начало заметно буксовать. Помимо наступления Красной армии гитлеровские войска столкнулись с жесточайшей подрывной работой на захваченных территориях. Партизаны, особенно на украинском и белорусском направлениях, регулярно отправляли на тот свет лучшие офицерские кадры рейха. В Белоруссии страх на гитлеровских солдат наводили "неуловимые мстители" — члены партизанского отряда "дяди Васи" (Василия Воронянского).

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Рано утром 22 марта отряд "дяди Васи" устроил налёт на одно из гитлеровских подразделений, занявших Логойский район Белоруссии. Партизаны из засады расстреляли пятерых солдат 201-й немецкой охранной дивизии. Помимо двух рядовых в перестрелке погиб известный немецкий легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1936 года по толканию ядра и унтер-офицер вермахта Ханс Вёльке. Уже через час о гибели подразделения с "любимчиком Гитлера" доложили командующему группой армий "Центр" генералу фон Боку. Не дожидаясь яростных проклятий фюрера, фон Бок приказал разобраться с теми, кто причастен к убийству военных.

На службе у дьявола

Однако сами гитлеровцы, несмотря на прямой приказ, в историю с наказанием за расстрел Вёльке ввязываться не стали. Всю работу за них по собственному желанию сделали местные коллаборационисты под командованием Василия Мелешко. Не дожидаясь распоряжений от новых хозяев, Мелешко с пособниками на месте расстрелял 26 женщин, работавших на лесопилке, через которую проходили партизаны. Закончив с расстрелом, оставшихся в живых женщин группа Мелешко отправила в ближайшую деревню. Командир коллаборационистов поспешил связаться с командованием и доложил, что партизаны не могли уйти далеко. Утром следующего дня к ближайшей деревне прибыли карательные отряды, главной задачей которых были поиск и уничтожение партизан. Попутно с этим было решено наказать местных за помощь партизанам.

Первыми у деревни Хатынь 23 марта оказались каратели из 36-й добровольческой дивизии СС "Дирлевангер" и предатели из 118-го полицейского батальона — бывшие советские военнопленные, перешедшие на сторону врага, набравшие себе в помощники местных националистов. Командовал ими Григорий Васюра — старший лейтенант Красной армии и военный во втором поколении, попавший во время войны в плен и перешедший на сторону врага.

Григорий Васюра. Фото © Wikipedia

Григорий Васюра. Фото © Wikipedia

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По прибытии каратели начали пытать местных жителей, включая женщин, детей и стариков, истязать и расстреливать после допросов. "Следствие" по нападению на Вёльке каратели Васюры вели с помощью винтовочных штыков, огнемётов и гранат, которые привязывали прямо к шее безоружных крестьян. Через несколько часов пыток каратели поняли, что акция устрашения не работает, и начали сгонять всех, кто попадался под руку, в огромный сарай. После того как здание забилось под завязку, его подожгли из огнемётов.

В страшном пожаре горели старики, женщины и дети, а их крики, по воспоминаниям переживших трагедию крестьян, казалось, были слышны за несколько километров. Гитлеровские команды, оцепившие здание, не пускали к нему людей и периодически стреляли в безоружных, пока коллаборационисты "дожигали" своих бывших соседей. Всего в пожаре погибло 150 человек, 75 из которых были подростками в возрасте до 16 лет.

Страшилка Гитлера и наказание для нацистов

Фото © ТАСС / AP

Фото © ТАСС / AP

Хатынь стала не единственной деревней, которую сожгли нацисты и их пособники. Всего за годы войны с лица земли вместе с жителями исчезло почти 700 деревень, а общее число жертв до сих пор не поддаётся официальному подсчёту. Однако именно Хатынь превратилась в инструмент для устрашения гражданских. С подачи шефа пропаганды рейха Йозефа Геббельса о Хатыни напечатали специальные листовки, в которых на хорошем русском языке и в деталях сообщалось, что ждёт тех, кто сочувствует партизанам. Эти бумажки раздавались во всех оккупированных деревнях советских республик вплоть до освобождения Белоруссии и Украины Красной армией.

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Однако укрыться от мести карателям не удалось. Большую часть пособников СС и штурмовиков зондеркоманд партизаны "дяди Васи" и другие подпольщики уничтожили ещё до прихода советских войск. Остальных участников хатынского сожжения и расстрела крестьян контрразведка вылавливала уже после войны.

Могли сбежать

Командиры карателей — Василий Мелешко и Григорий Васюра — едва не избежали расплаты за пособничество врагу. Старший лейтенант Красной армии Мелешко после войны даже смог пройти все проверки контрразведки и восстановился в звании. Позднее участвовал в операциях по "наведению порядка" на освобождённых территориях и в 1945 году был уволен в запас, после чего подался в сельское хозяйство — стал агрономом. Ещё через четыре года его арестовали, и дело о коллаборационизме внезапно оказалось в руках офицеров госбезопасности.

Григорий Васюра. Фото © Wikipedia

Григорий Васюра. Фото © Wikipedia

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На суде Мелешко признался, что сотрудничал с нацистами, но своё участие в сожжении Хатыни скрыл. За "труды" на благо рейха командир группы карателей получил 25 лет тюрьмы, однако был амнистирован в 1955 году. В 1974 году он даже стал одним из лучших агрономов, его фотографию в красивом костюме опубликовали в газете. Тут-то про него и вспомнили бывшие односельчане, которые сразу сообщили о "подвигах" Мелешко куда следует. Через неделю после ареста по приговору трибунала Мелешко расстреляли.

Григорию Васюре везло чуть дольше. Как и Мелешко, он скрыл своё участие в сожжении Хатыни и в 1952 году по приговору суда получил лишь 25 лет тюрьмы, как и многие военнопленные. Но на свободе бывший каратель оказался уже через три года — освободиться досрочно помогла амнистия. Как и Мелешко, Григорий Васюра стал заниматься сельским хозяйством. Сгубили бывшего карателя тщеславие и наглость — в 1985 году в честь 40-летия Победы ставший членом КПСС каратель потребовал себе орден Великой Отечественной войны. Поиски в архивах привели офицеров НКВД к железным доказательствам виновности Васюры, и 2 октября 1987 года, когда против него были собраны не только свидетельские показания, но и некоторые записи из немецких военных документов, бывшего пособника нацистов расстреляли. Мелешко и Васюра стали не единственными, кого органы госбезопасности уничтожили за пособничество врагу. Всего по делу о расстрелах в Хатыни проходило около 250 человек.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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