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"Лучше сдохну в Москве": Популярная украинская тиктокерша резко высказалась о жизни в Киеве

По её словам, две столицы — это как "небо и земля".

3 апреля 2021, 15:39
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EaKqe_Hax-E" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пушка"</a></p>

Кадр из видео YouTube / "Пушка"

Популярная украинская тиктокерша Лиза Василенко, на которую подписано свыше 4,1 миллиона пользователей, призналась, что в её стране многие проявляют равнодушие.

В интервью ютуб-каналу "Пушка" девушка рассказала, что, переехав из Киева в Москву, поняла, что это как "небо и земля".

"Когда со мной случается какая-то ерунда, я всегда думаю о том, что всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине", — сказала Василенко.

Она объяснила, что, когда вернулась в родной Днепр и её избил бывший парень, в полиции услышала, что у правоохранителей выходной, и получила совет прийти на следующий день. На вызов приехали только медики.

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Закрутившая роман с 13-летним тиктокером 8-летняя блогерша из Киева пожаловалась на тяжёлое прошлое

По словам девушки, её раскритиковали на родине за выбор Москвы в качестве места проживания, однако она не обращает на это внимания. Василенко уточнила, что, если бы переехала в Америку, такого бы отношения не было, а вся критика идёт только из-за сложных отношений между Россией и Украиной. При этом столица РФ даёт намного больше возможностей для молодёжи, чем Киев. Василенко заметила, что Москва — лишь промежуточный этап в её жизни.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине обвинили Россию в "краже" Николая Гоголя.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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