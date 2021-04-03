"Краснодар" был уничтожен "Ахматом" на домашнем стадионе

🗣 – ОН СНОВА ЗАБИЛ!



Хвича классным ударом принес «Рубину» первую победу над «Сочи» и четвертое место в таблице 🔥



Ох, неспроста его агент на днях полетит на переговоры с «Миланом» и «Юве» 🤩 pic.twitter.com/4OyNJNyKVy