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"Краснодар" был уничтожен "Ахматом" на домашнем стадионе

В параллельном матче "Рубин" обыграл "Сочи" со счётом 1:0.

3 апреля 2021, 15:37

Фото © Twitter.com / FCKrasnodar

"Краснодар" на домашнем стадионе разгромно проиграл грозненскому "Ахмату" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги — 0:5. У гостей отличились Евгений Харин, Андрей Семёнов и дважды Бернард Бериша. Также автогол у Алексея Ионова.

"Быки", несмотря на возвращение своего вратаря Матвея Сафонова, потерпели крупное поражение и теперь занимают 10-е место с 34 очками. Грозненцы располагаются следом за ними (32).

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В параллельном матче казанский "Рубин" с минимальным счётом победил дома "Сочи". Автором единственного мяча стал Хвича Кварацхелия.

РПЛ. 24-й тур

"Краснодар" — "Ахмат" — 0:5

Голы: Харин 5' (0:1), Семёнов 49' (0:2), Бериша 51' (0:3), Бериша 68' (0:4), Ионов 90+3' (0:5, автогол)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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