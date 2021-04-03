"Краснодар" был уничтожен "Ахматом" на домашнем стадионе
В параллельном матче "Рубин" обыграл "Сочи" со счётом 1:0.
Фото © Twitter.com / FCKrasnodar
"Краснодар" на домашнем стадионе разгромно проиграл грозненскому "Ахмату" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги — 0:5. У гостей отличились Евгений Харин, Андрей Семёнов и дважды Бернард Бериша. Также автогол у Алексея Ионова.
"Быки", несмотря на возвращение своего вратаря Матвея Сафонова, потерпели крупное поражение и теперь занимают 10-е место с 34 очками. Грозненцы располагаются следом за ними (32).
В параллельном матче казанский "Рубин" с минимальным счётом победил дома "Сочи". Автором единственного мяча стал Хвича Кварацхелия.
🗣 – ОН СНОВА ЗАБИЛ!— Матч ТВ (@MatchTV) April 3, 2021
Хвича классным ударом принес «Рубину» первую победу над «Сочи» и четвертое место в таблице 🔥
Ох, неспроста его агент на днях полетит на переговоры с «Миланом» и «Юве» 🤩 pic.twitter.com/4OyNJNyKVy
РПЛ. 24-й тур
"Краснодар" — "Ахмат" — 0:5
Голы: Харин 5' (0:1), Семёнов 49' (0:2), Бериша 51' (0:3), Бериша 68' (0:4), Ионов 90+3' (0:5, автогол)
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