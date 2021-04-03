В Роспотребнадзоре рассказали о специальных тестах на антитела для привитых "Эпиваккороной"
Чувствительность большинства тестов может быть недостаточной для обнаружения небольшого пула ключевых антител.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Оценить уровень иммунитета к коронавирусу после прививки вакциной "Эпиваккорона" можно только с помощью специальных ИФА-тестов. Это связано с тем, что препарат вызывает защитную реакцию организма именно к тем участкам белка CoViD-19, которые являются функционально значимыми в его жизненном цикле. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Пептидная вакцина "Эпиваккорона" индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что большинство тестов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам белка вируса и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула. Поэтому для проверки иммунитета после вакцинации "Эпиваккороной" следует использовать специальные тест-системы ИФА "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", которые поставляются во все регионы.
Ранее Лайф рассказывал, что вакцина "Эпиваккорона" поступила в медучреждения. Также ожидается выход в гражданский оборот препарата "Ковивак".
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