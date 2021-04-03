Кот окружил заботой папу хозяйки, как только понял, что у того рак — трогательное видео о дружбе

Два месяца назад Келли Ньюджент приехала из Флориды в Нью-Йорк, чтобы ухаживать за своим отцом, у которого нашли рак. Однако она была не одна. С собой дочь захватила своего бело-рыжего кота по кличке Сладкая Картошка, пишет The Dodo.

Видео © TikTok / french75vintage

Отец девушки больше любил собак и считал, что кошки не способны на тёплые чувства. Однако знакомство с Картошкой перевернуло его представление об этих усатых. Питомец как-то понял, что мужчина болен, и подарил ему всю свою любовь и заботу. Пушистик не отходил от нового друга ни на шаг. Сворачивался клубком на коленях, когда папа хозяйки сидел в кресле, шуршал газетой, которую тот читал, играл с ним в гольф.

Он самый милый кот на свете. Любит всех и хочет быть рядом с людьми. У него собачий характер. <...> Как только кот освоился на новом месте, он стал просто одержим моим отцом Келли Ньюджент

Видео © TikTok / french75vintage

Келли решила снимать эту милую дружбу и делиться кадрами в "Тиктоке". Трогательные ролики быстро покорили пользователей, которые настолько внимательно смотрели видеодневники, что заметили некоторое сходство между мужчиной и котом. Например, что у обоих маленькие белые усики. По словам девушки, её отцу постепенно стало немного лучше. В этом она видит заслугу и своего любимого питомца. "Я действительно думаю, что эмоциональная поддержка Сладкой Картошки, его объятия и просто присутствие — всё это оказало огромное влияние", — отметила владелица.

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