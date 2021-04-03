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Петербургские онкологи удалили пациенту злокачественную опухоль весом более 7 килограммов

За помощью мужчина обратился тогда, "когда не смог надеть джинсы", хотя новообразование появилось ещё в 2018 году.

3 апреля 2021, 16:05
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/komzdravspb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Комитет по здравоохранению </a><a href="https://vk.com/komzdravspb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Санкт-Петербурга</a></p>

Фото © VK / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Врачи онкоцентра в Санкт-Петербурге удалили пациенту злокачественную опухоль весом более семи килограммов, вся операция заняла четыре часа. Об этом говорится в записи городского Комитета по здравоохранению в социальной сети "ВКонтакте".

"43-летнему пациенту удалили опухоль мягких тканей бедра весом более семи килограммов. Образование размером более 30 сантиметров имело признаки инвазии в мышцы бедра", — сказано в сообщении.

Отмечается, что припухлость на бедре мужчина обнаружил ещё в 2018 году, а магнитно-резонансная томография показала наличие образования размером около 13 сантиметров. Однако к специалистам пациент обратился лишь осенью 2019-го с жалобами на постоянный рост опухоли. Ему поставили диагноз: миксофибросаркома (то есть злокачественная опухоль мягких тканей).

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За повторной помощью мужчина обратился лишь в феврале 2021 года, когда опухоль увеличилась в два раза. По словам Сергея, он хотел лечиться сразу, однако сначала этому помешала ипотека, которую нужно было выплачивать, а затем пандемия.

"Опухоль не болела и мешать начала, только когда я джинсы не смог надеть", — объяснил он.

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Для удаления образования врачи мобилизовали бедренную артерию и вену от паховой складки до коленного сустава с выделением бедренного нерва и его ветвей.

"Операция по удалению опухоли с резекцией латеральной широкой, медиальной широкой, прямой, портняжной мышц бедра длилась четыре часа и прошла успешно с минимальной кровопотерей", — уточнили в комитете.

Теперь мужчина вынужден ходить в ортезе, который поможет предотвратить разрывы оставшейся части мышц-разгибателей голени и развитие нестабильности в коленном суставе. Также пациенту проводятся сеансы лучевой терапии на область удалённой опухоли. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

Ранее Лайф рассказывал, что в Тюмени врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли из лицевых костей пациента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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