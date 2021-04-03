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В Госдуме оценили заявления главы Минобороны Германии о "росте вызовов" из-за России

Страны НАТО всё ближе приближаются к границе РФ, государство должно предпринимать какие-то действия, отметили там.

3 апреля 2021, 16:12
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия России провоцируют "рост вызовов" для Европейского региона. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Не думаю, что Германия рассматривает наши действия как враждебные. Если бы наши наука и техника стояли на месте, то их это бы больше устроило. Когда мы создаём новые типы вооружений, мы понимаем, что страны НАТО всё ближе приближаются к нашей границе. Мы должны предпринимать какие-то действия", — сказал Чепа.

Военный эксперт объяснил слова министра обороны Германии о влиянии действий России на Европу

Военный эксперт объяснил слова министра обороны Германии о влиянии действий России на Европу

Парламентарий подчеркнул, что, развивая собственный военный потенциал, Россия стремится укрепить национальную оборону. Страна не должна стоять на месте и не развивать свою военную технику, в то время как США, Германия и другие страны делают это.

Напомним, Крамп-Карренбауэр заявила о влиянии действий России на Европу. По её словам, Берлин должен вкладывать больше средств в оборону.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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