В Москве такси столкнулось с машиной каршеринга, погибло два человека

В ДТП с машиной каршеринга и такси в Москве погибло два человека. Видео © Соцсети

В Москве на улице Орджоникидзе произошло столкновение автомобиля такси с машиной каршеринга. Предварительно, в результате ДТП погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в телеграм-канале.