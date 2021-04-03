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В Москве такси столкнулось с машиной каршеринга, погибло два человека

На месте аварии работают оперативные службы города.

3 апреля 2021, 16:24

Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

В ДТП с машиной каршеринга и такси в Москве погибло два человека. Видео © Соцсети

В Москве на улице Орджоникидзе произошло столкновение автомобиля такси с машиной каршеринга. Предварительно, в результате ДТП погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в телеграм-канале.

Источник Лайфа уточнил, что личности погибших пока не установлены. Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы города. По нашей информации, погибшие — водители попавших в аварию транспортных средств.

Очевидец — о поведении Эдварда Била сразу после резонансного ДТП: Подходил к людям и предлагал помощь

Очевидец — о поведении Эдварда Била сразу после резонансного ДТП: Подходил к людям и предлагал помощь

Ранее Лайф рассказывал о резонансном ДТП с участием известного блогера, которое произошло в центре Москвы. 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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