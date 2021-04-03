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Суд арестовал жестокую опекуншу, избивавшую 10-летнюю девочку кочергой за четвёрки

Прокуратура взяла на контроль ход и расследование уголовного дела.

3 апреля 2021, 16:37

Фото © Pixabay

Суд в Москве избрал меру пресечения женщине, которая избивала десятилетнюю девочку за "плохие" оценки в школе, она заключена под стражу. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Сегодня суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в записи на сайте ведомства.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.

Соцзащита позаботится о девочке из Новой Москвы, которую опекунша избивала кочергой за четвёрки

Соцзащита позаботится о девочке из Новой Москвы, которую опекунша избивала кочергой за четвёрки

Установлено, что 35-летняя женщина, являясь опекуном ребёнка, вместе со своим 47-летним мужем с 2018 года систематически избивали девочку. Расследование дела началось после публикации Лайфа. По данным нашего источника, школьница пожаловалась на насилие учителям, после чего ребёнка госпитализировали с гематомами и множественными ушибами. Выяснилось, что опекуны избивают её шлангом и кочергой и заставляют до мозолей стирать одежду за плохие оценки в школе, причём таковыми считают даже четвёрки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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