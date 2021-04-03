Сменившая пол звезда "Дома-2" обматерила таксиста и пожаловалась на угрозы хейтеров — видео
Пассажирка выложила водителю всё, что думает о провинции, области, о нём лично и даже о его маме.
Сменившая пол экс-участница "Дома-2" Алёна Кузнецова обматерила таксиста. Видео © Соцсети
В Ленинградской области водитель такси вынужден был вызвать полицию, чтобы усмирить разбушевавшуюся пассажирку. Видео инцидента опубликовала группа "BL Сосновый Бор" в соцсети "ВКонтакте".
Как стало известно, водитель такси прибыл на междугородний заказ с базы отдыха Hevaa в Сосновом Бору до Санкт-Петербурга. Однако до культурной столицы добраться так и не удалось, поскольку скандальная пассажирка, не успев сесть в машину, начала поливать грязью провинциальный город, область, а затем и самого водителя. Так, когда оскорбления неуёмной дамочки задели честь матери таксиста, тот не выдержал и остановил машину.
Сначала мужчина вежливо уговаривал девушку покинуть салон, но через какое-то время, отчаявшись, попросил прохожих вызвать полицию. В итоге прибывшие на место правоохранители забрали скандалистку. Позже при проверке документов оказалось, что буйная барышня — транссексуал, а также бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алёна Кузнецова, а в прошлом — парень по имени Алексей.
После случившегося сама Кузнецова опубликовала в "Инстаграме" видео для подписчиков, где ясно дала понять, что осталась при своём мнении по поводу города Сосновый Бор, а ещё заявила, что больше никогда туда не приедет. Девушка также попросила хейтеров не слать ей угрозы в личные сообщения.
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