Пьющая мать — горе в семье: Лайф узнал о малышке из Ростовской области, которую держали на привязи и морили голодом

В Ростовской области полиция установила личность женщины, которая держала свою восьмилетнюю дочь на привязи дома в Новошахтинске, морила её голодом и не давала воды. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что горе-мамашей является 24-летняя местная жительница. По данным Лайфа, она нигде не работает и не состоит на учёте в ПНД. Также известно, что отец восьмилетней девочки не принимает особого участия в её воспитании. На данный момент пострадавшая малышка находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь.

Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети

Ещё, по словам нашего собеседника, горе-мать постоянно пьёт со своим новым избранником. Из их квартиры часто доносились крики ребёнка. Как утверждает источник, биологический папаша об этом давно знал, но не предпринимал никаких действий.

"В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка, по результатам которой следствием будет принято процессуальное решение", — сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, об ужасной истории стало известно после публикации в местном паблике в соцсети "ВКонтакте". Девочку нашли сильно истощённой, со связанными руками и ногами.

Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярском крае мать жестоко избивала и морила голодом годовалого сына-инвалида. Малыш в своём возрасте весил всего семь килограммов.

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