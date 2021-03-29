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"Решает банк": Адвокат выступил против ограничений по количеству кредитов для россиян

Все риски, связанные с платёжеспособностью клиента, берёт на себя кредитная организация, заметил юрист.

29 марта 2021, 16:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Давать или нет кому-либо кредит, может решать только банк, а не государство. Об этом рассказал председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев.

"Есть у нас свобода договора. Что значит ограничивать? Банк хорошему человеку, который отдаёт вовремя, и десять кредитов даст, а тому, который уже прославился тем, что не отдаёт, у них есть какие-то системы вычисления", — сказал Князев в эфире радио "Комсомольская правда".

ЦБ предложил ввести ограничения для россиян по количеству кредитов

ЦБ предложил ввести ограничения для россиян по количеству кредитов

По его мнению, предложенный законопроект об ограничении числа кредитов для россиян принят не будет, потому что никаких ограничений быть не должно. Такой же позиции придерживается и банковское сообщество.

Адвокат заметил, что, если банк идёт навстречу человеку и разрешает ему какое-то время не выплачивать кредит, это риски самой организации. А ограничения лишь толкнут человека в сторону микрофинансовых предприятий и ростовщиков, считает он.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянам стали выдавать рекордно большие потребительские кредиты. Это объясняют попыткой банков выполнить план на фоне нехватки платёжеспособных клиентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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