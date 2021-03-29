"Решает банк": Адвокат выступил против ограничений по количеству кредитов для россиян

Давать или нет кому-либо кредит, может решать только банк, а не государство. Об этом рассказал председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев.

"Есть у нас свобода договора. Что значит ограничивать? Банк хорошему человеку, который отдаёт вовремя, и десять кредитов даст, а тому, который уже прославился тем, что не отдаёт, у них есть какие-то системы вычисления", — сказал Князев в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, предложенный законопроект об ограничении числа кредитов для россиян принят не будет, потому что никаких ограничений быть не должно. Такой же позиции придерживается и банковское сообщество.

Адвокат заметил, что, если банк идёт навстречу человеку и разрешает ему какое-то время не выплачивать кредит, это риски самой организации. А ограничения лишь толкнут человека в сторону микрофинансовых предприятий и ростовщиков, считает он.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянам стали выдавать рекордно большие потребительские кредиты. Это объясняют попыткой банков выполнить план на фоне нехватки платёжеспособных клиентов.

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