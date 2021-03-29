Женившийся на копии Заворотнюк Жигунов заявил о краже личных фото с возлюбленной

Как сообщалось ранее, российский актёр Сергей Жигунов женился на своей избраннице, журналистке Виктории Ворожбит. Но счастливый момент удалось омрачить злоумышленникам, которые захотели заработать на радости артиста. Об этом пишут "Дни.ру".

Как отмечается, бракосочетание Жигунова и Ворожбит было тайным. При этом известно, что артист в целом нечасто делится подробностями своей личной жизни, но недавно всё же опубликовал фото, на котором "засветил" обручальное кольцо. Через некоторое время после этого в Сети начали появляться снимки Жигунова с возлюбленной. На кадрах молодожёны целуются, обнимаются и демонстрируют украшения на безымянных пальцах.

Как оказалось, эти фотографии попали в Интернет незаконно. Так, актёр сообщил в "Инстаграме", что некие злоумышленники украли у него снимки, а затем попытались продать их глянцевым журналам. Также артист уточнил, что кадры были сделаны для личного архива и не предназначались для публикации.

"Фото украли из нашей личной переписки. Мы их делали для себя. Кто-то пытался продать их изданиям. Берегите свои телефоны", — написал Жигунов в посте.

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