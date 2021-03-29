В AliExpress можно будет открывать споры на русском языке
Для этого компания удвоит штат специалистов по работе с обращениями клиентов.
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В компании "AliExpress Россия" заявили о намерении полностью локализовать службу клиентской поддержки. Для того чтобы всё общение осуществлялось на русском языке, будет удвоен штат специалистов по работе с обращениями пользователей. Об этом сообщает агентство "Прайм".
"На данный момент все онлайн-чаты службы поддержки обрабатываются в России, 50% споров по товарам из Китая — в китайских контакт-центрах на английском языке", — уточнили в компании.
Добавим, что на данный момент "AliExpress Россия" сотрудничает с тремя сервис-партнёрами в РФ. В основном контакт-центры работают с обращениями клиентов из России и стран СНГ. Также в ближайшее время компания начнёт работу ещё с одним контактным центром.
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