После гибели пятилетнего ребёнка под обстрелом беспилотника на окраине Донецка необходимо обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", — написал Володин в телеграм-канале.

Он отметил, что ОБСЕ и ПАСЕ должны дать оценку случившемуся и потребовать объяснений от руководства Незалежной.

Володин заявил, что разрешение президента Владимира Зеленского на отправку военного беспилотника произошло с "согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств". Он заметил, что нынешняя должность для Зеленского — всего лишь роль и глава государства "привык играть по чужому сценарию".

Спикер Госдумы также подверг критике европейские СМИ, Европарламент и Госдеп США, министров иностранных дел европейских государств за молчание после случившегося.

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