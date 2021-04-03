Володин призвал исключить Украину из Совета Европы после гибели ребёнка при обстреле Донецка

Спикер Госдумы также подверг критике Европарламент и Госдеп США за молчание после случившегося.

После гибели пятилетнего ребёнка под обстрелом беспилотника на окраине Донецка необходимо обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", — написал Володин в телеграм-канале.

Он отметил, что ОБСЕ и ПАСЕ должны дать оценку случившемуся и потребовать объяснений от руководства Незалежной.

Володин заявил, что разрешение президента Владимира Зеленского на отправку военного беспилотника произошло с "согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств". Он заметил, что нынешняя должность для Зеленского — всего лишь роль и глава государства "привык играть по чужому сценарию".